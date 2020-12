Telemann gibt dem Werk die Richtung vor

Hockenheim.Es ist das erste Mal, dass ein Ensemble der Musikschule Hockenheim eine eigene CD herausbringt. Wer noch auf der Suche nach Geschenken ist: „La Banda Barroca“, das preisgekrönte Alte-Musik-Ensemble aus der Verwaltungsgemeinschaft, legt zum Weihnachtsfest seine erste im Studio entstandene professionelle Aufnahme vor.

„La Banda Barroca“ ging aus den Klassen von Martina Rothbauer und Robert Sagasser hervor und gründete sich im Jahr 2016 während der Vorbereitungen auf den Wettbewerb „Jugend musiziert“. Im Jahr 2019 erhielt die Gruppe einen ersten Bundespreis in der Kategorie „Alte Musik“. Neben der großartigen musikalischen Leistung hoben die Juroren immer wieder das Zusammenspiel, das Temperament und die außergewöhnliche Bühnenpräsenz des Ensembles hervor.

Auch bei einer Konzertreise in die Mozartstadt Salzburg überzeugten die jungen Musiker mit einem einstündigen Programm das fachkundige Publikum und schufen so die Voraussetzung zur Erfüllung eines lang gehegten Traumes: Ende 2019 und Anfang 2020 nahm „La Banda Barroca“ im Studio Alte Zigarrenfabrik Sandhausen in der Besetzung Greta und Johanna Birkenmaier, Lea Hoffmann, Alica Mülbert, Ina Schlieper, Beate Schrepp, Ramón Dencker Castro-Rial und Fabian und Valentin Rothbauer seine erste CD mit dem Titel „L’Europe Galante“ auf.

Mit dieser CD begibt sich das Ensemble auf eine Reise durch Mitteleuropa im Zeitalter des Barock mit Violen da Gamba und Blockflöten in verschiedenen Stimmlagen sowie Trompete, Percussion und Gesang. Durch die unterschiedlichen Kompositionen und Instrumentierungen entsteht ein abwechslungsreiches Bild der auch heute so populären Musik des 17. und 18. Jahrhunderts.

Das Korsett der Aufnahme bilden Instrumentalwerke aus Deutschland und vor allem von Georg Philipp Telemann, dem zu seiner Zeit unbestrittenen Superstar unter den deutschen Komponisten. Außerdem besuchen die neun jungen Musiker Italien, England und Frankreich mit Werken von Allegri, Playford oder Lully.

Die CD wird ab Mittwoch, 9. Dezember, für 10 Euro erhältlich sein bei der Buchhandlung Gansler, der Geschäftsstelle der VHS/Musikschule und unter Telefon 06205/1 82 46 oder sagasser.rothbauer@gmx.de. Unter dieser Nummer und Mailadresse sind ab sofort Vorbestellungen möglich. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 01.12.2020