Hockenheim.An einem Schnuppertraining des TC Hockenheim haben alle Zweitklässler der Hubäckerschule teilgenommen. Hoch motiviert absolvierten sie an zwei Schulvormittagen in der Turnhalle die dort aufgebauten Stationen. Von einem Trainer betreut, übten sie sich spielerisch in Geschwindigkeit, Geschicklichkeit und Treffsicherheit.

Alle kleinen Tennisfans feuerten sich gegenseitig an, als es darum ging, den Tennisball schnellstmöglich auf dem Schläger um die Hütchen zu transportieren. Die gelben Filzkugeln wie ein Profi über das Netz zu schlagen, bereitete den Kindern viel Spaß. An einer weiteren Station stand ein „Mini-Match“ auf dem Programm.

„Das war heute eine tolle Sportstunde –Tennis macht viel Spaß!“, riefen die Schüler zum Schluss und verabschiedeten ihre Trainer. Die Hubäckerschule freut sich, wenn es im nächsten Jahr wieder heißt: „Auf geht’s zum Schnuppertraining des TC Hockenheim!“ zg