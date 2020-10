Terminpflicht im Rathaus

Die Landesregierung von Baden-Württemberg hat am Samstag die Pandemiestufe drei ausgerufen, die seit Montag, 19. Oktober, gilt. Die Stufe bringt weitere Beschränkungen des Alltagslebens mit sich. Insbesondere die Maskenpflicht wird verschärft. Landesweit muss in Fußgängerzonen, in öffentlichen Einrichtungen und überall dort im öffentlichen Raum, wo der Mindestabstand nicht immer eingehalten werden kann, eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden. Es werden stichprobenartige Kontrollen durchgeführt. In der Folge hat Oberbürgermeister Marcus Zeitler die Stadt-verwaltung und ihre Einrichtungen wie im März in den „abgestuften Regiebetrieb“ versetzt, teilt die städtische Pressestelle mit.

„Die stark steigenden Corona-Fallzahlen besorgen mich und viele andere Menschen sehr. Aus diesem Grund müssen wir uns wieder so achtsam und solidarisch begegnen wie im Frühjahr. Das gilt auch für das Handeln unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Stadtverwaltung“, wird der OB zitiert. Er appelliere an die Mithilfe aller Bürger. „Bitte reduzieren Sie erneut soziale Kontakte soweit möglich. Tragen Sie eine Mund-Nase-Bedeckung, halten Sie den Mindestabstand und die Hygieneregeln ein. Nur so können wir die Corona-Fallzahlen nochmal erfolgreich senken“, so Zeitler.

Abgestuftes Schichtsystem

Personen mit Anliegen werden weiterhin gebeten, mit den Mitarbeitern im Rathaus und den kommunalen Einrichtungen bevorzugt telefonisch, per E-Mail oder über andere Formen der digitalen Kommunikation Kontakt aufzunehmen. Termine im Rathaus müssen vorab vereinbart werden. Beim Einlass wird bei Bedarf stichprobenartig die Temperatur der Besucher gemessen. Außerdem besteht auf den Gängen des Rathauses und in den öffentlichen Einrichtungen die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung.

Die Grundversorgung mit Strom, Gas und Wasser durch die Stadtwerke Hockenheim bleibe gewährleistet. Deren Mitarbeiter und die des Klärwerks arbeiten ab sofort erneut in einem abgestuften Schichtsystems in fest aufgeteilten Zweierteams. Die Grillhütte und das Muldhäusel werden bis auf Weiteres nicht mehr vermietet. Über die Durch-führung von städtischen Veranstaltungen in geschlossenen Räumen und unter freiem Himmel wird einzelfallbezogen entschieden. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 21.10.2020