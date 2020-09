Tests in allen Unterkünften

Die Ergebnisse der flächendeckenden Tests auf Covid-19, die in den Hockenheimer Unterkünften für Asylbewerber durchgeführt wurden, stehen noch aus – sie sollen im Laufe des Tages vorliegen – dennoch würde es Christian Stalf, den Pressesprecher der Stadt, nicht überraschen, wenn einige Personen positiv getestet würden.

Nachdem in einem Betrieb im Pfaffengrund, in dem Asylbewerber aus Hockenheim Arbeit hatten, das Coronavirus nachgewiesen wurde, fanden in der Unterkunft in der 4. Industriestraße Tests statt, bei denen 13 Menschen positiv auf das Virus getestet wurden. Zwei von ihnen sind zwischenzeitlich aus der Quarantäne entlassen, elf wurden nach Schwetzingen verlegt, da sie in der Obhut der Nachbarstadt leben.

Flächendeckende Tests durch den Rhein-Neckar-Kreis in den Unterkünften seien dann auch auf die Einrichtungen der Stadt ausgedehnt worden. Denn, so Pressesprecher Stalf, zwischen den einzelnen Unterkünften besteht Kontakt, die Menschen würden sich gegenseitig besuchen, vielleicht auch mal bei einem Kumpel übernachten. Kurzum, es sei nicht auszuschließen, wohl eher wahrscheinlich, dass es noch weitere Träger des Virus gibt.

Ergebnisse der Tests, die am Mittwoch durchgeführt wurden, können frühestens am Freitag, 4. September, vorliegen, teilte uns Ralph Adameit, Pressesprecher beim Landratsamt, auf Nachfrage mit.

Bei der Stadt werden schon Überlegungen angestellt, wie man mit positiven Ergebnissen umgeht, ob es ausreicht im Fall eines positiven Ergebnisses einzelne Personen in Quarantäne zu schicken oder doch ganze Einrichtungen. aw

