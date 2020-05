Themen diskutieren

Region.Der SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Born bietet am Montag, 8. Juni, von 20 bis 22 Uhr wieder eine seiner regelmäßigen Whatsapp-Sprechstunden an. Schon vor über einem Jahr hat der SPD-Politiker neben seinen Bürgersprechstunden auch mit Whatsapp-Sprechstunden gestartet, heißt es aus dem Büro von Born. „Aber in den letzten Wochen waren diese wegen der Corona-Krise nicht nur ein Plus, sondern die beste Möglichkeit, zu allen dringenden Fragen wie Kita-Öffnungen, Schulprüfungen, Soforthilfen für Unternehmen oder Kurzarbeitergeld Hilfestellung zu geben“, erklärt Daniel Born.

Am Montag wird es laut Pressemitteilung wieder eine offene Sprechstunde geben, in der über alle Themen mit dem hiesigen Wahlkreisabgeordneten diskutiert werden kann. „Die Themen sind dabei so vielfältig wie die Menschen in unserem Wahlkreis. Ganz egal, ob es sich um eine Frage oder ein Problem im Zusammenhang mit Corona oder um ein anderes Anliegen handelt, jede und jeder ist herzlich eingeladen, sich in der Sprechstunde zu melden“, teilt der Abgeordnete in seiner Einladung mit. zg

