Therapeuten Sorgen und Nöte mitteilen

Hockenheim.Das Stellen von Fragen und Finden von tragfähigen Antworten ist eine wichtige Strategie, um sich dem Verstehen komplexer Prozesse anzunähern. Das teilt das Schmerzzentrum Hockenheim mit und lädt am Samstag, 24. Februar, von 10 bis 12 Uhr, Patienten zum Gespräch in der Talhausstraße 4 ein. Das Krankheitsbild chronischer Schmerzen sei ein vielschichtiges Geschehen, das auch in den individuellen

...