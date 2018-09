Thomas Krebs gewinnt E-Bike

Stadtradeln, „Mit dem Rad zur Arbeit“, Rad-Schnitzeljagd und Radservicestationen: Ganz im Zeichen einer neuen Radkultur standen in diesem Jahr verschiedene Aktionen des Rhein-Neckar-Kreises, heißt es in einer Pressemitteilung. Initiiert und betreut von der Geschäftsstelle Klimaschutz im Eigenbetrieb Bau und Vermögen Rhein-Neckar-Kreis fand zum elften Mal die bundesweite Kampagne Stadtradeln des Klimabündnisses statt, so die Mitteilung weiter.

2255 Radler in 250 Teams haben an der Aktion teilgenommen und insgesamt 489 270 Kilometer zurückgelegt. Dies entspricht einer Umrundung des Äquators von etwa zwölf Mal. Dabei wurden etwa 70 Tonnen CO2 eingespart.

Auch Rennstadt dabei

Bei der Aktion Stadtradeln hat im Juni auch Hockenheim mit 46 aktiven Teilnehmern mitgewirkt. Diese teilten sich in sechs Teams auf: „Christine 61“, „Evangelische Kirchengemeinde Hockenheim“, „Hockenheimer Marketing Verein“, „Offenes Team“, „Schwäger/Volkert“, „Waldschrat“. Die Mannschaft „Offenes Team“ stellte mit 25 Radlern die meisten Teilnehmer. Dabei sind insgesamt 7432 Kilometer geradelt worden. Den Teilnehmern war es gelungen, die erradelten Kilometer wöchentlich zu steigern. Damit erreichte Hockenheim in der Kategorie „Fahrradaktivste Kommune mit den meisten Radkilometern“ unter den 23 teilnehmenden Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis Platz 16, so die Pressemitteilung.

Die Stadtwerke Hockenheim verlosten unter allen aktiven Teilnehmern ein E-Bike. Darüber durfte sich nun Thomas Krebs freuen. Der Gewinner radelte im Team „Evangelische Kirchengemeinde Hockenheim“ bei der Aktion mit. Er bekam das Rad von den Kooperationspartnern Stefanie Simonis (Stadt Hockenheim), Jan Mersmann (Stadtwerke Hockenheim) und Tobias Nolting (Hockenheimer-Marketing-Verein) überreicht. zg

Info: Auswertung der Ergebnisse unter www.stadtradeln.de/rhein-neckar-kreis

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 12.09.2018