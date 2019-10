Ticket-Verkauf für 2020 ist gestartet

Noch vor Beginn des letzten DTM-Rennwochenendes hat der Ticket-Verkauf für die neue Saison begonnen. Ab sofort können Karten für bereits sechs Veranstaltungen 2020 erworben werden: Zolder (24. bis 26. April), Monza (26. bis 28. Juni), Brands Hatch (22. bis 23. August), Assen (4. bis 6. September), Nürburgring (11. bis 13. September) und Hockenheimring (2. bis 4. Oktober).

An den bekannten Vorzügen offizieller DTM-Tickets ändert sich nichts. So berechtigen alle Tribünentickets zum Zutritt ins beliebte Fahrerlager (so lange der Vorrat reicht). In den jeweils günstigsten Kategorien haben Kinder und Jugendliche bis einschließlich 14 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt.

Und auch der Preis bleibt heiß: Bereits ab 10 Euro können Motorsport-Fans die DTM freitags live erleben, Wochenend-Tickets sind bereits ab 29 Euro erhältlich. Wer Tickets bis Freitag, 18. Oktober, über den neuen Ticketshop auf DTM.com bestellt, erhält seine Eintrittskarten in Form der begehrten Editionstickets – ohne Extra-Kosten. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 07.10.2019