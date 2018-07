Anzeige

Besuch einer Enzianbrennerei

Nach dem Abendessen erwartete die Gruppe ein besonderer Ohrenschmaus mit dem Alleinunterhalter Stephan. Der Musiker beherrscht nicht weniger als sieben Instrumente, die er gekonnt in Szene setzte, vor allem das „ausziehbare Alphorn“.

Markt Berchtesgaden war Ziel am folgenden Tag. Erste Anlaufstelle war eine Enzianbrennerei. Es gibt 240 Arten dieser Alpenpflanze, aber nur vier davon eignen sich zum Brennen. Der vielbesungene blaue Enzian ist nur zur Dekoration geeignet.

Im Anschluss an den Besuch in der Brennerei wurde der Ortskern des Marktes Berchtesgaden erkundet. Bei einer interessanten Führung erfuhr die Gruppe aus Hockenheim Wissenswertes und Interessantes über den Ort und die umliegenden Berge.

Die für Berchtesgaden typische Holzschnitzkunst war in früheren Jahrhunderten für die meisten Bewohner eine zusätzliche Einnahmequelle. Geschnitztes und gedrechseltes Holzspielzeug sowie Weihnachtsschmuck ist heute noch aktuell.

Schnee grüßt am Großglockner

Eine Großglockner-Rundfahrt war am dritten Tag angesagt. Das Wetter zeigte alle Facetten von Sonne, Regen, Wind und Neuschnee. Neben Restschneebrettern an den imposanten Berghängen sahen die Teilnehmer wunderschöne Silberdisteln, blauen Enzian, blühende Alpenrosen und Murmeltiere.

Am letzten Tag fiel die Bergfahrt mit der Gondel zur Almenwelt Lofer wetterbedingt aus. Dafür wurde ein Spaziergang durch die schöne Innenstadt von Zell am See unternommen. Viel zu schnell gingen diese Tage vorbei und die Teilnehmer fiebern schon jetzt dem Ausflug im nächsten Jahr entgegen. hk

