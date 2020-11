Tief in Freibadhistorie gegraben

Wer dieser Tage einen Spaziergang durch die Beethovenstraße entlang des Aquadromgeländes macht, staunt womöglich über die Container, die hier mit Grünschnitt und Abbruchmaterial gefüllt auf Abholung warten, und den Bagger, der am Graben ist. Soll an dieser Stelle etwa der Wohnraumknappheit abgeholfen werden? Die Antwort ist ein klares Nein. Was am Rande des Erlebnisbad-Freigeländes passiert, fällt in die Rubrik Vergangenheitsbewältigung: Ausgegraben werden die Grundmauern des Filterhauses vom einstigen Freibad.

Gleich neben den alten Umkleiden haben sich die Baumaschinen ins Erdreich gewühlt. Wobei der Tiefpunkt bereits überschritten ist, betont Stadtwerke-Werkleiter Erhard Metzler. „Wir waren bei vier Metern.“ Nebenan liege das alte Freibad unter der geräumigen Rasenfläche.

Als das Filterhaus nicht mehr gebraucht wurde – das neue Freibad wurde 1989 eröffnet – war es bis 50 Zentimeter unter Bodenniveau abgebrochen worden, der Bereich wurde mit Bauschutt aufgefüllt. „Wir haben bestimmt 100 Kubikmeter Abbruchmaterial herausgeholt“, schildert Erhard Metzler. Wie gut, dass die Stadtwerke mit Michael Hagen einen Mitarbeiter haben, der mit dem Bagger umgehen kann. Das Material wird durchgesiebt, der Erdboden wird wiederverwendet. An der Stelle soll die neue Werkstatt des Aquadrom entstehen, die aus Brandschutzgründen aus dem Keller des Bads ausziehen muss und derzeit in Containern zwischengelagert ist.

Neuer Anstrich für die Ritterburg

Auf dem gesamten Außengelände wurde in den vergangenen Monaten viel Arbeit an der Grünanlage, aber auch an Becken und Installationen erledigt, berichten Metzler und Betriebsleiter Gregor Ries. Die hölzerne Ritterburg erhielt einen neuen Anstrich, am Spaßaußenbecken wurde eine neue Beleuchtung angebracht, die Ablaufrinne des Wellenaußenbeckens wurde erneuert und 70 Einlaufstutzen aus Edelstahl wurden eingebaut. Dazu kommen Neupflanzungen, die den Kinderbereich künftig beschatten sollen, und eine Menge Malerarbeiten. mm

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 24.11.2020