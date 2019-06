Tipps von der Polizei

„Perfect“: So soll hoffentlich das Konzertwochenende am Samstag, 22., und Sonntag, 23. Juni, mit Ed Sheeran auf dem Hockenheimring verlaufen, wünscht sich die Polizei. Laut Wettervorhersage soll es heiß und sonnig werden. Deshalb hat die Polizei ein paar Tipps für Konzertbesucher und bittet sie in ihrer Mitteilung, diese zu beherzigen:

An Sonnenschutz denken: Sonnencreme und Kopfbedeckung helfen bei der starken UV-Strahlung.

Wasser: Aufgrund der Hitze nicht zu viel Alkohol trinken. Das kann die Gesundheit gefährden. Am besten nehmen Gäste schon auf der Anreise ausreichend Wasser mit.

Rücksichtnahme auf andere Konzertgäste: Sie macht das Leben leichter.

Freundlichkeit und Höflichkeit: Das wünscht sich die Polizei. Denn die Polizistinnen und Polizisten haben es bei solch einem Einsatz nicht leicht. Sie sind Hitze, Unvorhergesehenem und vielem mehr ausgesetzt und versuchen ihr Bestes. Ihren Anweisungen sollte Folge geleistet werden, appellieren die Beamten an die Konzertbesucher. pol

