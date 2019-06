Titel für Hockenheimer Schach-Asse

Der Hockenheimer Rainer Buhmann, Kaderspieler des Bundesligisten SV 1930 Hockenheim, gewann die in Magdeburg ausgetragene deutsche Blitz-Einzelmeisterschaft mit 23 Punkten vor Thomas Koch mit 21,5 Punkten.

Den dritten Platz belegte Großmeister Roland Schmaltz mit 20,5 Punkten vor dem Baden-Badener Jan Gustafsson mit 18,5 Punkten. Der in Österreich lebende Hockenheimer Lokalmatador gewann damit einen weiteren Titel in seiner erfolgreichen Schachlaufbahn, heißt es in einer Pressemitteilung des SV Hockenheim. Zum Ende der Spielsaison wurde er mit seinen Teamkollegen auch deutscher Vize-Meister 2019.

Die beste deutsche Spielerin Elisabeth Pähtz belegte bei den Frauen-Europameisterschaften in Antalya, Türkei den dritten Rang mit acht Punkten punktgleich mit der Siegerin Kaschlinskaja aus Rumänien und Sebag aus Frankreich. Pähtz ist Mitglied der Schachvereinigung 1930 Hockenheim und Mitglied der Karpow-Schachakademie.

Am vergangenen Samstag gab Anatoli Karpow eine Simultanvorstellung gegen geladene Gäste bei Eröffnung des neuen Handelshauses von Christoph Gärtner in Bietigheim-Bissingen. Der ehemalige Schachweltmeister ist begeisterter Philatelist und mit dem Inhaber des Auktionshauses Christoph Gärtner seit Jahren befreundet. Die Hockenheimer werden vom Auktionshaus C.G. seit Jahren unterstützt. Karpow spielt seit 2010 am Spitzenbrett des Bundesligisten SV 1930 Hockenheim und feiert am 8. Dezember sein 25-jähriges Vereinsjubiläum beim Festakt im Baden-Württemberg-Center am Hockenheimring. da/zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 25.06.2019