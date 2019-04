Toben, klettern und springen

Hockenheim.Der Jugendvorstand des HSV hatte sich für seine zwei bis sechs-jährigen Mitsportler sowie deren Eltern und Großeltern eine neue Aktion ausgedacht. In der HSV-Halle bauten die Mitglieder eine Bewegungslandschaft auf, in der toben, klettern, springen und vor allem eine jede Menge Spaß haben angesagt war, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Passend zur Jahreszeit nutzen sie auch gleich die Gelegenheit, sich aufs Osterfest einzustimmen.

Die Kinder turnten und lachten den Nachmittag über, während sich die Eltern bei Kaffee, Kuchen und heißen Waffeln unterhalten konnten. Für die Kinder gab es in der HSV-Halle verteilt außerdem kleine Osterüberraschungen, über die sich die Kinder sehr freuten.

Ansteckendes Lachen

Der Tag war sowohl für den Jugendvorstand als auch für die großen und kleinen Gäste ein voller Erfolg, heißt es in der Pressemitteilung. Den Jugendvorstand habe durchweg positives Feedback erreicht, weshalb solche Aktionen künftig weiterhin stattfinden sollen. Das Lachen und Strahlen der Kinder steckte die Mitglieder des Jugendvorstandes an, alle hatten Spaß und waren auf das Osterfest eingestimmt. so

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 20.04.2019