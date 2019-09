Tobias Streit erhält Segen

Hockenheim/Mannheim.Mit einem Feuerwerk wurde der ehemalige Kaplan der Seelsorgeeinheit Hockenheim, Tobias Streit, am Sonntagabend als Jugendpfarrer in der Jugendkirche Samuel in Mannheim begrüßt. In einem von Jugendlichen gestalteten Gottesdienst verlas Dekan Karl Jung das Ernennungsschreiben aus Freiburg und sprach den Segen für Tobias Streit aus.

Als Geschenk für einen guten Start in seiner neuen Wirkungsstätte erhielt er ein Bild mit einem bunten Kreuz. Eine große Freude war es für den ehemaligen Kaplan Tobias Streit auch, dass eine große Abordnung aus der Seelsorgeeinheit Hockenheim zu seiner Einführung als Jugendpfarrer gekommen war, um ihm viel Erfolg auf seinem neuen Weg zu wünschen. kd

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 17.09.2019