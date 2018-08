Tolle Leistungen gezeigt

Anzeige

Zum Abschluss des Schuljahres veranstaltete der Tischtennisclub Hockenheim im Rahmen der Kooperation mit den Hockenheimer Grundschulen sein traditionelles Tischtennis-Turnier.

Vor dem Wettbewerb wurden die Kinder in vier verschiedene Gruppen getrennt. Bei der jüngsten Gruppe stand, neben Geschicklichkeitsspielen mit Schläger und Ball, schon das einfache Spiel am Tisch auf dem Programm. Dabei gab es ein Kopf- an-Kopf-Rennen zwischen Milian Häckel und Erik Mommert. Während Milian bei den Übungen am Tisch etwas stärker war, zeigte Erik bei den Balancespielen sein Können. Letztendlich konnte sich Milian mit einem knappen Vorsprung den Titel vor Erik sichern. Die Geschwister Selina und Benjamin Joos zeigten ebenfalls gute Leistungen und wurden gemeinsam Dritte.

Hitze reduziert Starterfeld

Den tropischen Temperaturen geschuldet waren die Gruppen der mittleren Altersklassen der Mädchen und Jungen nur mit je zwei Teilnehmern besetzt. Trotzdem wurde hart um die Plätze gekämpft.