Tolle Stimmen – unsterbliche Hits

Zum Jubiläumsjahr der Stadt Hockenheim veranstalten das Hilfswerk Lions Club Hockenheim und die „Hockenheim-Stars“ ein ganz besonderes Konzert in der Stadthalle. Die von den beiden Weihnachtskonzerten bekannten lokalen Musiker und Sänger erinnern an Künstler, die in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten gestorben sind, sich aber durch ihre Werke bei den Fans unsterblich gemacht haben.

Die Zuhörer können sich auf eine bunt gemischte Musikshow freuen mit Songs von George Michael, Prince, Melanie Thornton, Whitney Houston, Udo Jürgens, Joy Fleming, Al Jarreau, Janis Joplin, Bob Marley, Gerry Rafferty, Elvis Presley, Gary Moore, Aretha Franklin, Amy Winehouse, Roger Cicero, Rio Reiser, Falco, Freddy Mercury, Peter Alexander, Frank Sinatra, John Lennon, Michael Jackson, Astor Piazzolla und Jimi Hendrix.

Die erstklassigen Hockenheimer Musiker wollen mit der Show an die Erfolge der grandiosen Konzerte „Hockenheim Stars Singing Christmas” anknüpfen. Mit dabei sind wieder die Sängerinnen Amalia Sessler, Astrid Tischmeyer, Bo Schmich und Christin Frank. Ebenso die Sänger und Instrumentalisten Oliver Rosenberger, Mike Frank, Marvin Merkhofer, Siggi Wosnitzka, Kai Häfner, Michael Quast, Hugo Fuchs, Hans Grieb, Jochen Wörner, Christoph Tischmeyer, Klaus Gaa und Frank Dupont. Anna Krämer ist sowohl als Moderatorin als auch als Sängerin mit von der Partie.

Diese Starbesetzung garantiert wieder einen einzigartigen Augen- und Ohrenschmaus mit überraschenden Arrangements bekannter Hits. Mit dem Erlös unterstützt das Hilfswerks Lionsclub Hockenheim regionale Projekte – vorrangig Hilfsprojekte im Kinder- und Jugendbereich in der Region Hockenheim, Reilingen, Neulußheim und Altlußheim.

Karten sind erhältlich in Hockenheim beim Ticketshop der Stadthalle, Rathausstraße 3, in der Buchhandlung Gansler, Rathausstraße 2, beim Reisebüro Stadtmitte, Obere Hauptstraße 14 sowie in Reilingen bei der Zahnarztpraxis Frank Dupont, Hauptstraße 69, und in Neulußheim bei Werner Krauß, Tullastraße 2. zg

