Tollen auf der Blumenwiese

Hockenheim.Unter der Regie der Turnabteilung des HSV fand am Faschingssonntag die beliebte Kinderfaschingsparty statt. Schon früh strömten bunt kostümierte Narren in die HSV-Halle und freuten sich auf einen ereignisreichen Nachmittag. Unter dem Motto „Elfen, Feen, Kobolde“ war die Halle in eine Blumenwiese und einen Zauberwald verwandelt worden.

Die vielen fantasievollen Verkleidungen trugen zur guten Stimmung von Anfang an bei. Besonders die kleinen Kinder mit ihren süßen Kostümen sorgten für eine turbulente Atmosphäre, von der sich auch die „Großen“ anstecken ließen. So konnte die Party mit einer Polonaise losgehen. Die Animation übernahm Sophia Bienroth und ihre Helferinnen, die es hervorragend verstanden, sowohl die älteren Kinder als auch die ganz Kleinen bei den Programmpunkten mit einzubinden.

So hatten alle bei den Mitmach-Tänzen und den vielen Spielen ihren Spaß. Das „Rote Pferd“ und „Tschu Tschu Wa“ durften natürlich nicht fehlen. Beim Zeitungstanz zeigten die Kinder ihren Erfindungsreichtum und bewiesen, dass auch auf dem kleinsten Fleckchen Zeitung noch Platz zum Tanzen ist.

Das Highlight war in diesem Jahr das große Schwungtuch. Hier konnte man darunter durchlaufen oder durch kräftiges Wirbeln viele Luftballone tanzen lassen. Wer aufgrund der vielen Spiele und Tänze Hunger und Durst bekam, wurde vom Catering-Team mit Kaffee und Kuchen oder kühlen Getränken und Pommes bestens versorgt.

Dank der vielen Helfer können die Organisatoren der HSV Turnabteilung um Uschi Hummel zufrieden auf eine rundum gelungene Veranstaltung zurückblicken und sich auf eine neue Faschingsparty im nächsten Jahr freuen. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 25.02.2020