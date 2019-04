„Tonies“ nun verfügbar

Mehrere Neuheiten gibt es in der Stadtbibliothek zu verkünden. Eine sind die 26 ausleihbaren „Tonie“-Figuren. Der Hauptcharakter des gleichnamigen Hörspiels dient als Datenträger und wird auf die „Tonie“-Box gestellt, die daraufhin die Geschichte abspielt. Die Box kann mit Hilfe einer Wlan-Verbindung in Betrieb genommen werden. Stellt man eine Tonie-Figur auf , lädt die Box den Inhalt aus der Cloud herunter und spielt ihn ab. Einmal vollständig geladen, bleibt der Inhalt auf der „Tonie“-Box gespeichert. Die Box kann in der Stadtbibliothek ausgeliehen werden; pro Nutzer sind zwei Figuren reservierbar.

Auch im Bereich der Kinder- und Jugendmedien erhält die Stadtbibliothek jeden Monat Zuwachs. Dazu gehören neue Hörbücher (beispielsweise „Die Playmos“ oder „Phantastische Tierwesen“), DVDs (beispielsweise „Die Unglaublichen 2“ oder „Käpt’n Sharky“), Bilderbücher (wie „Der Lesewolf“ oder „Dr. Brumm geht baden“). „Wir freuen uns über die hervorragenden Ausleihzahlen im Kinder- und Jugendbereich. Sie zeigen, dass das Angebot bei den Nutzern gut ankommt“, beobachtet Dieter Reif, Leiter der Stadtbibliothek.

Mangas im Angebot

Aber auch Manga-Freunde kommen in der Stadtbibliothek zunehmend auf ihre Kosten. Die Einrichtung baut ihren Bestand an japanischen Comics weiter aus. Sie verfügt derzeit über 270 gezeichnete Geschichten zum Ausleihen. Neue Mangas im Bestand sind unter anderem „Beasts of Abigaile“, „Takane und Hana“, „The Magician and the Glittering Garden“, „Deine wundersame Welt“ und „My Hero Academia“. „Wir sind auch offen für Leserwünsche, wenn der passende Comic nicht dabei sein sollte“, sagt Reif. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 01.04.2019