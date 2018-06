Anzeige

Hockenheim.„Toooor!“ hätten die Zuschauer beim AGV-Waldfest so gerne gerufen. Doch leider sollte das Tor nur für die gegnerische Mannschaft fallen. Natürlich gab es enttäuschte Gesichter nach der Niederlage der deutschen Nationalmannschaft im ersten WM-Gruppenspiel. Aber der Gesamtstimmung tat es keinen zu großen Abbruch. Das Bier schmeckt zur Not auch zur Frustbewältigung.

Bereits eine Stunde vor Spielbeginn war es schwierig, noch einen Sitzplatz in der Waldfesthalle zu ergattern. Guten Blick auf die Großleinwand gab es aber auch von draußen. Das Wettergott war einmal mehr aufseiten des AGV. Nach Spielende waren die meisten Speisen und Getränke ausverkauft. Der Verein darf sich folglich über ein überaus erfolgreiches Waldfest freuen.

Seemannschor macht Stimmung

Bei einem Sängerfest geht es aber natürlich nicht nur um Fußball. Schon zu Festbeginn am Samstag kamen die Gäste in Scharen. Kein Wunder bei diesem Opener: Der Seemannschor der Marinekameradschaft Hockenheim zieht seit eh und je die Gäste an. Die Schunkellieder erfreuten sich ebenso großer Beliebtheit wie die Animierkunst von Chorleiter Wolfgang Rahner.