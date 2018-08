Totalschaden am Flugzeug: 70 000 Euro

Am Haken: Das zerstörte Kleinflugzeug wird im Maisfeld auf einen Transporter aufgeladen. © PR-Video

Weiter im Unklaren ist die Ursache für den Absturz des Ultraleichtflugzeuges der Marke „Breezer Aircraft“ am Donnerstag an der A 61 im Bereich der Hockenheimer Kläranlage (wir berichteten). Das Kriminalkommissariat Mannheim ermittelt den Unfallhergang. Eingeschaltet ist auch das Luftfahrt-Bundesamt in Braunschweig.

Bei dem Absturz in ein Maisfeld neben der Autobahn zogen sich der 50

...

Sie sehen 17% der insgesamt 2406 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 04.08.2018