Trägervielfalt bei Kitas sicherstellen

Bei ihrer Bürgersprechstunde in digitaler Form berichtet die Fraktion der Grünen an diesem Montag, 25. Januar, von 19.30 bis 21 Uhr über aktuelle kommunalpolitische Themen, die unter anderem auch in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 27. Januar, auf der Tagesordnung stehen. Im Mittelpunkt steht das Thema „Kindertagesstätten – Trägervielfalt sichern“.

Die Bürger sind dazu eingeladen und haben die Möglichkeit, zu den Tagesordnungspunkten des Gemeinderats Fragen zu stellen und Anregungen mit auf den Weg zu geben. Alle Fraktionsmitglieder stehen für Fragen und Diskussionen zur Verfügung. Wer teilnehmen möchte, kann sich anmelden über die E-Mail-Adresse adolf.haerdle@gruene-hockenheim.de. Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmer den Link zugesendet. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 25.01.2021