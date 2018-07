Anzeige

Hockenheim.Der FV 08 verstärkt erneut die Ausbildung seiner Jugendtrainer. Drei Wochen lang haben die DFB-Auswahltrainer des Badischen Fußballverbands einen Profillehrgang zum Thema Kinder auf dem neuen Kunstrasenplatz im Hockenheimer Waldstadion durchgeführt. Am Lehrgang nahmen 17 Trainer aus dem Fußballkreis teil, von denen neun vom FV 08 kamen.

Der Profillehrgang Kinder ist eine Trainerausbildung speziell für den Bereich Bambini bis zum D-Jugend- Alter und zusätzlich ein Baustein für die C-Lizenz-Trainerausbildung des Deutschen Fußballbunds. Weitere Aus- und Weiterbildungslehrgänge sind bereits beim FV 08 für Oktober sowie für Mai 2019 mit dem Badischen Fußballverband geplant.

Angebot für Drei- bis Vierjährige

Beim FV08 Hockenheim steht die Ausbildung der Trainer im Vordergrund. Durch die hohe Anzahl an Lizenz-Trainern kann die große Anzahl an Jugendlichen und Kindern optimal trainiert werden. Der Verein bietet ab der neuen Saison zusätzlich ein Bambini-Minis-Training ab drei bis vier Jahren an und hat weitere 15 Mannschaften im Jugendbereich von 5 bis 19 Jahren. zg