Trainingsfleißwird belohnt

Der Nikolaus besucht die Bambini-Minis des FV 08. © FV 08

Hockenheim.Beim FV 08 Hockenheim trägt sogar der Nikolaus blau-weiß. Das zeigte sich bei dessen Besuch bei den Bambini-Minis (drei/vier Jahre) und Bambini (fünf/sechs Jahre). Nachdem die Jüngsten des FV 08 fleißig eine Stunde lang mit ihren Trainern Niklas Feuerstein, Samuel Moll und Cédric Zimmermann trainiert hatten, kam der Nikolaus mit seinem großen Sack in die Turnhalle, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.

Sehr aufmerksam hörten die Kleinen zu, wie er sie für ihre tollen Leistungen im Training lobte. Für den Fleiß konnte sich anschließend jedes Kind eine süße Belohnung aus dem Beutel nehmen. Der Besuch des Nikolauses bei den jungen Fußballspielern ist eine schöne Tradition beim FV 08 Hockenheim. Alle Kinder versprachen dem bärtigen im blauen Mantel auch 2020 fleißig und mit viel Spaß weiter zu trainieren.

Starker Jugendbereich

In Wintermonaten bietet der FV 08 Hockenheim das Bambini-Minis-Training in der Pestalozzi Turnhalle am Freitag und Bambini-Training für Fünf- und Sechsjährige am Mittwoch in der Hubäcker-Turnhalle an. Matthias Filbert, der Vorstand des FV 08 Hockenheim und persönlich verantwortlich für den Jugendbereich, ist stolz über die große Anzahl an Kickern zwischen drei und sechs Jahren. Aufgrund der fast 70 Kinder unter sechs Jahren sieht er die Zukunft des FV 08 Hockenheim langfristig auf einem guten Weg.

Der Jugendbereich hat sich in den vergangenen fünf Jahren inzwischen auf mehr als 300 Kinder gemausert und bietet seit 2019 wieder alle Jugendmannschaften von Bambini- Minis bis A-Jugend an. fv/zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 11.12.2019