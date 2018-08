Transatlantische Begegnung

Einen Leckerbissen für Folkfreunde präsentiert das Kulturhaus Pumpwerk am Freitag, 24. August, 20 Uhr. Die Bands Out of the Green und Hooked on Grass laden zu einem gemeinsamen transatlantischen Abend ein.

Die überschäumende Lebensfreude der Iren wird musikalisch durch eingängige Melodien und schnelle Rhythmen ausgedrückt. Aber auch die tiefe Melancholie der irischen Seele klingt in vielen Liedern an. Out of the Green widmet sich beiden Seiten dieser traditionellen Musik und präsentiert Songs, die von der abenteuerlichen Geschichte der irischen Auswanderung nach Amerika erzählen. Sandra Bauer (Akkordeon, Gitarre, v. l.), Harry Arnold (Gitarre, Mandoline, Banjo), Christel Hering (Leadgesang), Michael Hay (Perkussion, Bodhran), Susanne Stader (Flöten) und Alexander Opitz (Gitarre, Resonatorgitarre, Banjo) haben sich zu einer festen Größe in der Folkszene der Region entwickelt und sind begehrte Gäste auf vielen Festen.

Schmelztiegel der Einflüsse in USA

Die Bluegrass-Band Hooked on Grass aus Heidelberg nimmt den Faden auf und entführt die Besucher in die Wildnis der Appalachian Mountains in den USA, wo sich die Musik irischer Einwanderer mit musikalischen Traditionen anderer Europäer und der Schwarzen zu einem mitreißenden neuen Sound vermischte.

Die beiden regionalen Bands werden unterstützt von J. Larry Keith, einem Bluegrass-Bandleader und Grammy-nominierten Gitarristen, der in Henderson County aufwuchs. Der Musik seiner Kindheit, den Hymnen, die in seiner kleinen ländlichen Baptistenkirche gesungen wurden, ist er über Jahre hinweg treu geblieben. Sie bilden das Fundament seiner Kunst als professioneller Bluegrass-Musiker. Ein großes Finale rundet den Abend ab, bei dem alle Musiker beweisen wollen, dass Folk keine Grenzen kennt.

Karten sind zum Preis von 12 Euro (10 Euro ermäßigt) in der Stadthalle Hockenheim (06205/2 11 90) und im Kundenforum unserer Zeitung in Schwetzingen erhältlich. zg

