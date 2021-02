Trauer um Ehrenvorsitzenden Gerhard Kuhn

Der Chorverband Kurpfalz Schwetzingen trauert um seinen Ehrenvorsitzenden Gerhard Kuhn, der über zwei Jahrzehnte an der Spitze des Verbandes stand. Bereits im Alter von 16 Jahren begann Kuhn mit dem Singen im Männergesangverein seiner Heimat im Odenwald. Nach seinem Umzug nach Hockenheim sang er ab 1987 bei der Liedertafel Hockenheim, von 1993 bis 1997 war er bei dem Verein als Vorsitzender aktiv.

Die Belange des Chorgesangs vertrat er von da an sehr engagiert bei den Jahreshauptversammlungen im damaligen Sängerkreis Kurpfalz Schwetzingen. Kein Wunder, dass er 1998 zum Vorsitzenden des Sängerkreises gewählt wurde.

„War immer für seine Vereine da“

Den Chorverband lebendig halten, weiterentwickeln, Lösungen finden, Chören eine Zukunft geben, daran hat Gerhard Kuhn unermüdlich gearbeitet. Fast täglich gab es etwas, um das er sich kümmerte. „Er war immer für seine Vereine da!“ – so seine Frau Brigitte, die ihm stets den Rücken freihielt.

Kraft Amtes war er auch Mitglied im Beirat des Badischen Chorverbandes. Sowohl in den regionalen Chorverbänden als auch im Badischen Chorverband und im Deutschen Chorverband sorgte er mit seinem kompetenten Wissen für regen Austausch. Dabei wurde er stets von seinen Vorstandskollegen unterstützt.

Besonders am Herzen lag ihm die Förderung der Kinder und Jugend. So setzte er sich von der Gründung 2001 bis 2013 als Schriftführer der Stiftung „Singen mit Kindern“ auf Landesebene dafür ein, dass Kinder bereits in frühestem Alter Zugang zum Singen und Musizieren erhalten. In der Folge schlossen sich mehrere Schulchöre dem regionalen Chorverband an. Auch Fortbildungen für Erzieher zum Singen mit Kindern fanden Eingang in die Seminarangebote – beides hat bis heute Bestand.

Beim Festakt zum 25-jährigen Bestehen des ehemaligen Sängerkreises Kurpfalz Schwetzingen im Jahre 2009 wurde Gerhard Kuhn mit der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet. In seiner Laudatio bezeichnete der Präsident des Badischen Chorverbandes, Josef Offele, ihn als „Grand Seigneur“, der auf viele Erfolge blicken könne, auch in Sachen Überzeugungskraft, Öffentlichkeitsarbeit, internationale Kontakte sowie überregionale Mittlerfunktionen.

Im Jahr 2012 wurde nicht nur der Sängerbund Kurpfalz Schwetzingen zum Chorverband Kurpfalz Schwetzingen umbenannt, es war auch der Beginn einer neuen Tradition – der großen jährlichen Ehrungsmatinee. So konnten die in den einzelnen Mitgliedsvereinen anstehenden Ehrungen zusammengefasst werden, für die Gerhard Kuhn in Begleitung seiner Frau Brigitte bis dahin fast an jedem Wochenende von Oktober bis März in der Region unterwegs war.

Um den Chorgesang in der Region auch in Zukunft lebendig zu halten, setzte er sich unermüdlich dafür ein, dass den Sängern aus den Vereinen ein breites Spektrum an Fortbildungen angeboten werden konnte, was auch rege genutzt wurde.

Enormer Zeitaufwand

Diesem anspruchsvollen Ehrenamt widmete sich Gerhard Kuhn insgesamt 21 Jahre lang mit großer Leidenschaft, sehr viel Geschick und enormen Zeitaufwand. Als er 2019 aufgrund seiner angeschlagenen Gesundheit nicht mehr für den Vorsitz zur Verfügung stand, wurde ihm aus Dankbarkeit und in Anerkennung seiner Arbeit der Ehrenvorsitz verliehen. Trotzdem ließ er es sich nicht nehmen, dem Verband weiterhin mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Gerhard Kuhn hat Jahrzehnte seines Lebens dem Chorgesang und dem Ehrenamt gewidmet. Seine Vorstandskollegen und die Mitgliedschöre verlieren somit einen Freund und vielgeachteten Menschen, den alle Sänger der Region sehr vermissen werden. hgü/mb/Bild: Brandenburger

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 08.02.2021