Trauer um Herbert Kern beim FV Hofheim

Hofheim.Große Trauer herrscht beim Traditionsfußballverein FV Hofheim. Herbert Kern ist tot. Die Hofheimer Trainerlegende verstarb am Freitagmorgen im Alter von 68 Jahren an einem Herzversagen. Der gerufene Notarzt konnte nicht mehr helfen. „Das ist unfassbar für uns alle“, fehlten Hofheims Vereinsvorsitzenden Michael Stoltz fast die Worte.

Der Lampertheimer Herbert Kern war ein Fußballer vom Scheitel bis zur Sohle. Aus der Jugend des FC Olympia Lampertheim hervorgegangen, schaffte er recht schnell den Sprung in die erste Mannschaft, die damals in der Bezirksklasse Darmstadt (fünfthöchste Spielklasse) und später auch in der Landesliga Süd (vierthöchste Spielklasse) spielte.

Herbert Kern spielte und trainierte dann aber auch bei der SG Unter-Abtsteinach, ehe er 1986 beim FV Hofheim anheuerte, den er 13 Jahre lang trainierte. Von der Kreisliga A Bergstraße (damals Kreisliga B) führte er den Verein 1989 in die Kreisoberliga, ehe ihm 1996 mit dem Wiederaufstieg in den Darmstädter Fußballbezirk der ganz große Coup gelang.

Duo im unermüdlichen Einsatz

Danach stand er noch kurze Zeit bei der SG Riedrode in der Trainer-Verantwortung, ehe er später im Vereinsumfeld des FV Hofheim zum ganz großen Macher wurde. „Nicht nur als Sportlicher Leiter war Herbert einer der wichtigsten Männer in unserem Verein, sondern auch im gastronomischen Bereich, wo er gemeinsam mit seiner Frau Ilse als unzertrennliches Duo agierte. Und bei so vielem mehr“, verdeutlicht Stoltz den unermüdlichen Einsatz des Ehepaares. Doch gerade der Tod seiner Frau war es, an dem Herbert Kern in diesen Tagen schwer trug. Ilse Kern starb am vergangenen Sonntag an den Folgen einer Corona-Infektion. hias (Bild: Nix)

© Südhessen Morgen, Freitag, 03.04.2020