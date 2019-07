Hockenheimring

Jorn Teske und Jochen Nerpel als Doppelspitze

Die Entscheidung über die Nachfolge der Geschäftsführung in der Hockenheim-Ring GmbH ist gefallen. Wenn der 66-jährige Georg Seiler am Freitag, 30. August, nach über 40-jähriger Tätigkeit an der Rennstrecke feierlich in den ...