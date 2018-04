Trickdiebe-Trio beklaut 82-Jährigen

Opfer von Trickdieben wurde am Samstagnachmittag ein 82-jähriger Mann in der Beethovenstraße. Gegen 16 Uhr klingelten zwei unbekannte Männer und ein Mädchen an der Haustür des Seniors. Unter einem Vorwand verschafften sie sich Zutritt zur Wohnung.

Während einer der Männer den 82-Jährigen ablenkte, durchsuchte der andere das komplette Haus nach Wertsachen. Nachdem die drei das Haus wieder

...

Sie sehen 49% der insgesamt 810 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 27.01.2015