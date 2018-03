Anzeige

Die Förderstiftung der Musikschule Hockenheim möchte möglichst vielen jungen Menschen aus der Verwaltungsgemeinschaft Hockenheim die Gelegenheit geben, sich an kostenlosen Musikworkshops zu beteiligen. Auch in diesem Jahr werden wieder kostenlose Body-Percussion-Kurse unter der Leitung von Christian Schneider in der ersten Osterferienwoche (26. bis 28. April) für Kinder und Jugendliche angeboten.

Body-Percussion (Körper-Schlagzeug) gehört zu den beliebten Angeboten, für die man außer seinem eigenen Körper nichts anderes mehr benötigt. Die teilnehmenden Kinder und Jugendliche müssen hierzu keine Voraussetzungen erfüllen. Die Workshops dauern jeweils 60 Minuten und richten sich an Kinder/Jugendliche im Alter von zehn bis 16 Jahren. Die Gruppengrößen sind auf maximal zwölf Teilnehmer pro Gruppe begrenzt.

Anmelden kann man sich schriftlich oder per E-Mail an der Musikschule Hockenheim (68766 Hockenheim, Heidelberger Straße 16a, E-Mail: info@musikschule-hockenheim.de). Benötigt werden Name und Alter des Kindes, Telefonnummer und E-Mail-Adresse für mögliche Rückmeldungen. cp