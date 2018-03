Trommeln mit eigenem Körper

Anzeige

Keine Voraussetzungen notwendig

Die teilnehmenden Kinder und Jugendliche müssen hierzu keine Voraussetzungen erfüllen. Die Workshops dauern jeweils 60 Minuten und richten sich an Kinder/Jugendliche im Alter von zehn bis 16 Jahren. Die Gruppengrößen sind auf maximal zwölf Teilnehmer pro Gruppe begrenzt.

Anmelden kann man sich schriftlich oder per E-Mail an der Musikschule Hockenheim (68766 Hockenheim, Heidelberger Straße 16a, E-Mail: info@musikschule-hockenheim.de). Benötigt werden Name und Alter des Kindes, Telefonnummer und E-Mail-Adresse für mögliche Rückmeldungen. cp

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 27.02.2018