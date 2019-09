Trotz 65 Dezibel kommt es über 40 Jahre nicht zur Klage

Seit über 40 Jahren ist die Bahn gegenüber der Stadt Hockenheim verpflichtet, durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass durch den Bahnbetrieb entlang der Wohngebiete bei Tag und Nacht in einer Höhe von sieben Metern ein Maximalpegel von 65 Dezibel nicht überschritten wird. Bisher hat dies nicht funktioniert. Im November 2018 hatte der Gemeinderat die Verwaltung beauftragt, das damals ruhende Klageverfahren gegen die Deutsche Bahn Netz AG wieder aufzurufen.

Nach einem Hinweis des Verwaltungsgerichts, das Ruhen des Verfahrens zu erklären, bis über die Klage beim Verwaltungsgerichtshof in Mannheim gegen den Planfeststellungsbeschluss entschieden ist, hatte die Verwaltung dem zugestimmt. Die juristische Vertretung der Stadt hat empfohlen, das Klageverfahren in den „Dornröschenschlaf“ zu versetzen. Der Gemeinderat genehmigte diese Entscheidung in der jüngsten Sitzung. Das Gremium stimmte auch über eine Rücknahme der Klage gegen die immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die Abfallaufbereitungsanlage der Firma Delvanis ab. Die zwischenzeitlich erhobene Klage soll „aufgrund fehlender schutzwürdiger Beeinträchtigungen der Stadt Hockenheim und der damit fehlenden Klagebefugnis“ zurückgezogen werden.

Rechtsverletzungen ohne Folgen

Der Sachverhalt wurde von der Rechtsanwaltskanzlei Rittershaus geprüft. Dabei wurde festgestellt, dass Rechtsverletzungen nur für im städtischen Eigentum stehende Grundstücke oder für öffentliche Einrichtungen geltend gemacht werden können. Beeinträchtigungen durch Lärm oder Geruch müssten im Rahmen eines Gerichtsverfahrens nachgewiesen werden. Der Rechtsbeistand der Stadt hatte durchblicken lassen, dass einer erneuten gutachterlichen Prüfung bezüglich Lärm und Geruch nur sehr geringe Erfolgsaussichten beschieden sind. Seit der Umsetzung der baulichen Maßnahmen durch die Firma Delvanis seien auch nur noch sehr vereinzelt Beschwerden eingegangen. Im Juli hatte eine Besichtigung der Anlage durch den Gemeinderat gemeinsam mit Vertretern der Anlagenbetreiberin, des Regierungspräsidiums als Aufsichtsbehörde, sowie Mitarbeitern der Stadtverwaltung stattgefunden. Vonseiten des Regierungspräsidiums war bestätigt worden, dass durch bereits erfolgte Maßnahmen eine wesentliche Verbesserung der Situation erreicht werden konnte.

Emissionsquellen reduziert

Die behandelten Abfälle werden künftig mit einem Förderband transportiert. Emissionsquellen außerhalb der Halle der Abfallaufbereitungsanlage an der B 39 wurden deutlich reduziert. Es werden nur noch Plastikabfälle ohne organische Beimischungen auf der Anlage behandelt. Der Gemeinderat war bei zwei Gegenstimmen und drei Enthaltungen mehrheitlich dafür, von einer Aufrechterhaltung der Klage beim Verwaltungsgericht Karlsruhe abzusehen. vw

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 27.09.2019