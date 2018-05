Anzeige

Hockenheim.Erstmals qualifizierten sich alle drei Meisterschaftsteams der HSV Blue Devils Cheerleader aus Hockenheim für die deutschen Cheerleading Meisterschaft, die am vergangenen Samstag in Dresden ausgetragen wurden. Vor allem die Little Devils und Junior Devils waren sehr aufgeregt, da es ihre erste Teilnahme an der deutschen Meisterschaft war. Doch die Aufregung ließen sie sich während ihres Auftrittes kaum anmerken: Beide Teams lieferten ein sauberes Programm ab, strahlten in das Publikum und leisteten sich nur kleine Fehler.

Natürlich ist bei einer deutschen Meisterschaft die Konkurrenz sehr stark und es treten nur die besten Teams des Landes gegeneinander an. Dennoch konnten sich sowohl die Peewees als auch die Juniors der Devils-Familie den 19. Platz sichern und schafften es somit unter die Top 20 Deutschlands.

Stolz auf gezeigte Leistung

Nicht nur die neun- bis zwölfjährigen Little Devils und zwölf- bis sechzehnjährigen Junior Devils freuten sich darüber; vor allem das Trainerteam rund um Silvana Haasis ist stolz auf die Leistung der insgesamt 30 Mädels.