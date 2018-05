Truppen zogen brandschatzend durch das Land

Kurfürst Friedrich V., hier eine Sandsteinstatue, die im Amberger Stadtmuseum zu sehen ist, nahm 1619 die böhmische Königswürde an und zog damit die Kurpfalz in die Wirren des Dreißigjährigen Krieges. © Armin Weigel dpa

400 Jahre ist es her, dass der Dreißigjährige Krieg ausbrach und ganz Europa an den Rand des Abgrundes brachte. Alfred Rupp vom Verein für Heimatgeschichte befasst sich in seinem Beitrag mit den Auswirkungen der drei Jahrzehnte währenden Kampfhandlungen auf die Kurpfalz.

Am 23. Mai 1618 kam es zum Fenstersturz von Prag. Damit begann der Dreißigjährige Krieg mit all seinen Schrecken, in

...

Sie sehen 7% der insgesamt 5660 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 26.05.2018