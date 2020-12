Türchen auch nach Weihnachten offen

Auch ohne großes mathematisches Gespür lässt sich beim Blick auf den Adventskalender inzwischen sehen, dass es nicht mehr lange dauert, bis Weihnachten gekommen ist. Dennoch sind es manchmal vor allem die letzten Tage, die sich insbesondere für Kinder aber sicher auch für den einen oder anderen Erwachsenen in die Länge ziehen – gerade in einem Jahr, in dem irgendwie alles anders und so einiges auf Entfall gesetzt ist.

Abhilfe schafft da der digitale Adventskalender, den die Lokale Agenda gemeinsam mit dem Team der Fair-Trade-Gruppe in diesem Corona-Jahr gestaltet hat. Die Agendabeauftragte Elke Schollenberger hatte dazu, nach der Idee eines Lokale-Agenda-Mitgliedes, zum Einreichen von Ideen und Beiträgen aufgerufen. Sie stand bei Bedarf zur Seite, wenn es um das Hör- und Sichtbarmachen der Beiträge in der Stadt ging.

Herausgekommen ist ein buntes Potpourri an Basteltipps, Musikstücken, Rezeptideen, Textbeiträgen, künstlerischen Elementen und vielem mehr, das jeden Tag von neuem Vorfreude auf das nächste Türchen weckt. Bereits geöffnete Türchen bleiben weiterhin einsehbar, so dass ein Einstieg und nachträgliches Anschauen der Beiträge möglich ist.

Einsehbar auch im Internet

Gedacht ist der Kalender nicht nur für Kinder, viele Beiträge sprechen gerade auch Erwachsene an, sodass für jeden etwas dabei sein dürfte. Zu finden ist das Ganze auf der Startseite des Internetauftritts der Stadt Hockenheim unter www.hockenheim.de.

Und damit die Beiträge auch in Zukunft noch erfreuen, werden diese mit einer Ausnahme weiterhin per Youtube auf dem Kanal „Hockenheim – unsere Stadt“ zu sehen sein. Grund genug also, auch nach den Feiertagen noch einmal vorbeizuschauen.

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 17.12.2020