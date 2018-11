Türchen für Türchen zu Genuss, Sport und Lesestoff

Hockenheim.Erstmals gibt es vom Elternbeirat des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums einen Adventskalender. Die Idee dahinter: Mit dem Erlös aus dem Verkauf der Kalender möchte der Elternbeirat jedem Schüler der Jahrgangsstufe 10 und 11 einen Erste-Hilfe-Kurs finanzieren. Dieser ist Voraussetzung für den Führerschein, außerdem werden durch die Ausbildung der beiden Jahrgangsstufen auch die Schulsanitäter am Gauß wertvolle Unterstützung erfahren, teilt die Schule mit.

Jeder Kalender ist auch gleichzeitig ein Los: Eine dreistellige Nummer auf der Vorderseite ist die persönliche Losnummer, die in der Zeit vom 1. bis 24. Dezember automatisch an der Auslosung teilnimmt. Gewonnen hat man, wenn eine der ausgelosten Zahlen mit dieser Losnummer übereinstimmt. Vom 1. Dezember an erfährt man die Gewinnnummern täglich im Internet unter http://adventskalender.gaussianer.de.

Preise im Wert von 1000 Euro

Hinter diesem „Los-Kalender“, dessen Titelbild übrigens von einer Schülerin der 7. Klasse erstellt wurde, stecken laut Elternbeirat Gewinne im Gesamtwert von über 1000 Euro, die von lokalen Unternehmen gestiftet wurden. Sie reichen von kulinarischen Genüssen über sportliche Aktivitäten bis hin zu Lesestoff für Freizeit, Schule oder Beruf.

Die Kalender werden für 3 Euro pro Stück in den großen Pausen im Gauß-Shop in der Aula und am Freitag, 23. November, während der „GaußVent“-Veranstaltung im Gauß von 16 bis 20 Uhr verkauft. Die Anzahl der Kalender ist limitiert – schnell sein lohnt sich also ks

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 17.11.2018