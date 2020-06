Türen öffnen sich am Dienstag

GRN-Klinik

Ein Kennenlernen mit Abstand

Nach gelockerten Besuchsregeln in den Kliniken entwickelt sich ein weiterer Bereich in Richtung Normal-betrieb. In der Geburtshilfe der GRN-Klinik Schwetzingen finden ab Montag, 8. Juni, 19 Uhr, wieder Infoveranstaltungen für ...