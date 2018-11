Turbulenzen vor Hochzeit

Das neue, spaßige Musical „Nur noch schnell die Hochzeit retten“ mit den Songs der neuen deutschen Poeten wie Max Giesinger, Revolverheld, Silly, Frida Gold und vielen mehr gibt es am Donnerstag, 22. November, um 20 Uhr in der Stadthalle. Die Hochzeit soll für Maike und Lars der schönste Tag im Leben werden. Doch gerade als sich die beiden so richtig doll freuen, kommen Pleiten, Pech und Pannen ins Spiel.

Da wird der Junggesellenabschied etwas zu feucht-fröhlich – mit fatalen Auswirkungen bei Bräutigam und Trauzeuge am nächsten Morgen. Da wird die Mädels-Runde am Vorabend zu einem echten Belastungstest für das Brautkleid und die Nerven der zukünftigen Ehefrau.

Allerlei Widrigkeiten

Doch Maike wäre nicht Maike, wenn sie mit Widrigkeiten wie verlorengegangenen Ringen, einem Pfarrer, der ständig vom Babywunsch redet, Gästen, die in die falsche Kirche fahren und vielem mehr nicht doch noch klar käme, um ihren „schönsten Tag im Leben“ zu retten. Alle Texte und Lieder sind in deutscher Sprache, teilt die Stadthalle mit.

Die Kritiken sind positiv: Eine „wunderbare Bereicherung der Musicallandschaft“ sowie „Flott erzählt, humorvoll und romantisch“. Die Besucher dürfen sich in der Stadthalle auf einen Abend mit Spaß und Gefühl freuen. lj

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 16.11.2018