Turnerinnen mit Eifer dabei

Lennja Schelle (v. l.), Marleen Haas, Zoe Hartmann, Corinna Seitz, Amelie Gross, Vivien Weixler, Stella Amato, Greta Bren-necke und Reena Kube. © Kahl

Dieser Tage gab es bei der DJK-Turnabteilung in Hockenheim die beliebten Vereinsmeisterschaften in allen Leistungsklassen. Angespornt durch den Applaus der Fans, die zumiest aus Eltern, Geschwistern, Großeltern, Onkeln und Tanten bestanden, zeigten selbst die Jüngsten trotz großer Aufregung sehr gute Leistungen.

Alle Turnerinnen waren mit viel Eifer dabei und konnten am Ende glücklich eine Erinnerungsmedaille und eine Urkunde in Empfang nehmen.

Das sind die Vereinsmeister

Zoe Hartmann gewann das Pflichtprogramm im Jahrgang 2013 bis 2015, Stella Amato im Jahrgang 2012 und Amelie Gross im Jahrgang 2011 in der Pflichtklasse 3. Lennja Schellesiegte beim Jahrgang 2010 und Reena Kube im Jahrgang 2008/2009 in der Pflichtklasse P 5. Greta Brennecke ist die Beste im Jahrgang 2006 bis 2008 in der Leistungsklasse LK 4, Marleen Haas in der Leistungsklasse LK 3. Vivien Weixler gewinnt im Jahrgang 2002 bis 2004 in der Leistungsklasse LK 2, Laura Merker im Jahrgang 2001 und älter die LK 3, Corinna Seitz diesen Jahrgang in der Kür. ska

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 25.02.2019