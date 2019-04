TV-Landfrau voller Esprit

Deutschlands beliebteste und bekannteste TV-Landfrau überrascht immer wieder aufs Neue. Spritzig, süffisant oder einfach berauschend plaudert sie über das Leben, über den Sinn und Unsinn des Tages und stellt dabei gerne fest: Wer nur Wasser trinkt, hat was zu verbergen. Frau Wäbers geballte Ladung Fröhlichkeit begeistert mit Charme, Esprit und einer großen Portion Spontanität. Erleben kann dies das Publikum am Sonntag, 28. April, um 17 Uhr in der Stadthalle.

Angefangen hat alles mit dem SWR-TV-Format „Fröhlicher Alltag“. Als bauernschlaue Assistentin zog Frau Wäber alias Hansy Vogt die Fernsehzuschauer sofort mit ihrer Komik in den Bann. Frau Wäber kennt so gut wie jeden Trend, weiß über alles Bescheid. Im ARD Format „Immer wieder sonntags“ erheitert Frau Wäber seit zehn Jahren gemeinsam mit Stefan Mross Publikum und Zuschauer.

Hansy Vogt hatte kaum das Licht der Welt erblickt, da bemerkte die Familie, dass er Talent zum Unterhalten hat. Zu seinem sechsten Geburtstag bekam er sein erstes Musikinstrument. Als Sänger und Entertainer in der Band „Die Feldberger“ sorgt er für Stimmung. lj

