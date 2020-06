Über 200 Besucher bei den Aquarien

An den zwei Ausstellungssonntagen im Juni kamen über 200 Besucher, die sich sehr positiv zu den Aquarien und deren Besatz äußerten, teilen die Zierfischfreunde Amazonas in einer Pressemeldung mit. Am Sonntag, 5. Juli, bietet sich erneut Gelegenheit, die Ausstellung zwischen 10 und 18 Uhr zu besuchen.

Bei freiem Eintritt werden in 24 Süßwasseraquarien und drei Meeresaquarien Fischwelten aus tropischen Gewässern gezeigt. Die Bevölkerung ist dazu willkommen. Die Hygienevorschriften (Handdesinfektion, Maskenpflicht und Mindestabstand) sind einzuhalten. Zur Abmilderung der Verluste wegen Corona benötigten die Ausstellungsbetreiber dringend Spenden, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Ausstellung ist auf kurzem, ausgeschildertem Fußweg ab dem Parkeingang Städtischer Kindergarten in der Dresdener Straße zu erreichen. zg/nd

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 29.06.2020