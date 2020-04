Über Ängste reden

Das Virus Covid-19 stellt die Menschen vor Herausforderungen, die die meisten noch nicht erlebt haben. Die neue Situation kann sich auf die Psyche auswirken und belastend sein, besonders wenn die Maßnahmen weiter anhalten. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) richtet deshalb eine Telefonhotline ein als Anlaufstelle für alle, die Redebedarf haben und ein offenes Ohr brauchen.

Die Bandbreite der Emotionen reicht dabei von Ansteckungsängsten, Frustration und Langeweile, Einschränkung der materiellen Versorgung, Fehlinformation, sozialer Isolation und finanziellen Nöten bis hin zur Stigmatisierung von Betroffenen. Die Hotline ist zunächst von Montag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr besetzt und umfasst mehrere Sprechzeiten:

„Rede-Zeit“: (Montag, Dienstag und Freitag 10 bis 12 Uhr, Mittwoch und Donnerstag 14 bis 16 Uhr), dabei sind die Mitarbeiter für alles da, was den Anrufern in der jetzigen Situation auf dem Herzen liegt: Einsamkeit, Angst vor Ansteckung, persönliche oder finanzielle Sorgen, aber auch konkrete Hilfebedarfe, für die sie an die richtige Stelle vermittelt werden.

„Familiensituation zu Hause“: (Dienstag 14 bis 16 Uhr, Donnerstag 10 bis 12 Uhr), in dieser Sprechstunde helfen die Gesprächspartner, mit der ungewohnten Situation zu Hause umzugehen. Bei vielen Familienmitgliedern auf engstem Raum bleiben Konflikte nicht aus. Eltern können sich schnell überfordert fühlen, wenn sie ihre Kinder beschäftigen müssen und gleichzeitig im Homeoffice arbeiten sollen.

„Redezeit für Geflüchtete“: (Montag und Freitag 14 bis 16 Uhr, Mittwoch 10 bis 12 Uhr), für Geflüchtete kann die jetzige Situation besonders schwer sein: Was passiert gerade? Und was bedeutet das für mich? Die Mitarbeiter hören zu und bieten Anrufern und Angehörigen eine Anlaufstelle auf Arabisch. zg

