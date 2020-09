Über nachhaltige Energieversorgung

Über erneuerbare Energien referiert Michael Schöllkopf als Vorsitzender des Vereins Solardrom und Sprecher der Lokalen Agenda am Montag, 28. September, um 19.30 Uhr im kleinen Saal der Stadthalle bei einer Veranstaltung der CDU. Dabei berichtet er über das Potenzial erneuerbarer Energien und beleuchtet dieses – bezogen auf die gesamte Welt, auf Deutschland und auf Hockenheim. Schöllkopf veranschaulicht, was bereits vor Ort existiert und was darüber hinaus auch für einzelne Haushalte möglich ist.

Alle Bürger sind eingeladen, die Teilnehmerzahl ist Corona-bedingt begrenzt. Deswegen wird um eine Anmeldung bis Sonntag, 27. September, beim CDU-Vorsitzenden Patrick Stypa, Telefon 06205/9 79 69 75, E-Mail: patrick.stypa@cdu-hockenheim.de sowie um das Tragen einer Mund-Nase-Maske gebeten. ska

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 24.09.2020