Über Seile und Stämme geht’s hoch hinaus

Hockenheim.Der beliebte und schöne Kinderspielplatz im Gartenschaupark ist nunmehr nach zehn Jahren komplett saniert. Nun war es an der Zeit, die fast 30-jährige Holzkonstruktion des Klettergerüstes mitsamt den Betonfundamenten abzubauen, wie Karl Götzmann, Geschäftsführer des Fördervereins Gartenschaupark, mitteilt.

Nachdem das neue Gerüst in den vergangenen Wochen durch die Fachfirma Spielplatzgeräte Wissmeier montiert wurde, waren in diesen Tagen die Mitarbeiter des Unternehmens dabei, das Spinnennetz aus Herkulestau am Gerüst zu befestigen. Es gibt zusätzlich einen Kerbstamm, ein Seilgewirr, Schlaufensitze und einen Vogelnestkorb. Den Fallschutz mit zertifizierten, naturbelassenen und unbehandelten Holzhackschnitzeln, haben Mitarbeiter des Bauhofs eingebracht.

Die Kosten für dieses Projekt liegen bei fast 13 300 Euro, das insgesamt aus Spenden, Mitgliedsbeiträgen und großzügigen Zuwendungen von Haus + Co mit 3000 Euro der Volksbank Kur- und Rheinpfalz mit 1000 Euro und Einzelspenden von Mitgliedern und Förderern mit einem Gesamtbetrag in Höhe von insgesamt 2325 Euro nun verwirklicht werden konnte.

Witterungsbeständiges Holz

Für das Gerüst wurde ausschließlich luftgetrocknetes und das witterungsbeständigste heimische Hartholz der Robinie (Scheinakazie) eingesetzt, passend zum gesamten Spielplatz. Damit im Boden und Beton das Holz nicht mehr wie vorher verrottet, sind die Pfosten auf Edelstahlrohren einbetoniert. Die Edelstahlrohre eröffnen aufgrund ihrer speziellen Eigenschaften jahrzehntelange Haltbarkeit. Die transparenten Lasuren erhalten den Holzcharakter der Stämme, basieren auf natürlichen Harzen und Ölen, sind lösungsmittelfrei und sorgen für farbige Akzente.

Die Vorsitzende des Fördervereins Martha Keller und Geschäftsführer Karl Götzmann bemerken hierzu, dass für neue Spielgeräte und Reparaturen des Spielplatzes nun bisher vom Förderverein über 120 400 Euro aus Spendengeldern aufgewendet wurden und dies irgendwie als ganz selbstverständlich hingenommen wird, diese Ausgaben aber eigentlich eine Investition in die Zukunft darstellen. Daher bedankt sich die Vorsitzende Martha Keller bei allen, die den Förderverein „so großartig finanziell unterstützt haben, was ein vorbildliches Bürgerengagement darstellt“. Daher werben Keller und Götzmann auch dafür, den Gartenschaupark weiterhin finanziell zu unterstützen, damit 2021 gefeiert werden kann. Denn 1991 fand auf dem Gelände die elfte Landesgartenschau statt. kg

Info: Bilder von den Bauarbeiten und viele Infos über den Park unter www.gartenschaupark.de

