Überall mit einem Lächeln empfangen

Fernweh brannte wieder einmal in den Köpfen von Siggi Baier aus Hockenheim, und seinen Freunden Peter (Köln) und Tim ( Bad Honnef). Das definierte Ziel für 2019 „nach Marokko und an den Rand der Sahara“. Wenn Siggi die Region ansprach, sah er meist in weit geöffnete Augen und hörte Erstaunen – „ist doch bestimmt unsicher, politisch instabil, die Religion und die Flüchtlinge die über Marokko

...