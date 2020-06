Umgang mit der Motorsäge lernen

Hockenheim.Die Volkshochschule bietet am Donnerstag, 23., und Samstag, 25. Juli, den Kurs „Motorsägenführerschein für den Brennholzselbstwerber“ an. Am Ende erhält jeder Teilnehmer eine Teilnahmebescheinigung, die dazu berechtigt, liegendes Holz als „Brennholz-Selbstwerber“ zu bearbeiten.

Die Theorie wird am 23. Juli von 19 bis 21.30 Uhr im VHS-Haus in der Heidelberger Straße 16 a unterrichtet. Die praktische Anwendung findet am 25. Juli von 13 bis 17 Uhr auf dem Hof Dehoust in der Seewaldsiedlung 1 statt. Die Kursgebühr beträgt 99 Euro inklusive 60 Euro Verbrauchsmaterial, Ausrüstung und Gerätenutzung.

Anmeldung unter Telefon 06205/92 26 49 oder E-Mail info@vhs-hockenheim.de. vhs

