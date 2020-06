Umgestürzte Bäume jederzeit melden

Meldungen zu umgestürzten Bäumen können beim zuständigen Forstrevier gemeldet werden. Die Zuständigkeiten für den Staatswald in der Hockenheimer Umgebung sind auf einer interaktiven Karte im Internet vermerkt. © Forst BW

Durch die sehr trockenen Jahre 2018 und 2019 ist eine große Anzahl von Bäumen stark geschädigt oder gar abgestorben. Daher kann es in Zukunft vermehrt zu umgefallenen und liegen gebliebenen Bäumen und nicht passierbaren Wegen kommen. Grund dafür ist, dass die Schadhölzer vom Holzmarkt nicht aufgenommen und in Folge dessen von den Forstbetrieben nicht mehr beseitigt werden, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Befestigte Fahrwege werden dennoch vom Forstbetrieb zeitnah geöffnet. Sollten Bäume auf Erdwegen und Rückegassen liegen, verbleibt dies in der Regel bis zur nächsten Holzernte. Meldungen zu umgestürzten Bäumen können aber jederzeit beim entsprechend zuständigen Forstrevier gemeldet werden.

Die Zuständigkeiten für den Staatswald in der Hockenheimer Umgebung (Reviere 8, 9 und 10) sind auf einer interaktiven Karte auf der Internetseite von ForstBW unter www.forstbw.de vermerkt. Hier sind mit einem Klick auf das entsprechende Revier die entsprechenden Kontaktdaten hinterlegt, bei denen eine Meldung abgegeben werden kann, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Kontaktdaten der Forstreviere um die Stadt Hockenheim in der Übersicht:

Revier 8 – Waghäusler Wald: Volker Böning, Telefon: 06205/20 88 00, E-Mail: volker.boening@forstbw.de

Revier 9 – Schönhaus: Andreas Kolb, Telefon: 06205/42 08, E-Mail: andreas.kolb@forstbw.de

Revier 10 – Hirschhaus: Achim Freund, Telefon: 06227/3 98 15 02, E-Mail: achim.freund@forstbw.de zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 05.06.2020