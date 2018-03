Anzeige

„Liebe“ lautet der seit Jahren konstante Titel von Hagen Rethers ständig mutierenden, bis zu drei Stunden dauernden Programm, das am Sonntag, 18. März, um 19 Uhr zurück in die Stadthalle kommt.

Die Liebe selbst kommt darin nicht vor. Zumindest nicht in der Form der zwei Herzen, die im Happy End schließlich zueinanderfinden. Doch sichtbar wird die Menschenliebe eines außergewöhnlichen Kabarettisten, der an Aufklärung und an die Möglichkeit zur Umkehr auch noch am Abgrund glaubt.

Welt wird täglich ungerechter

Die Welt wird täglich ungerechter, das Geflecht aus politischen und wirtschaftlichen Abhängigkeiten immer dichter: Vor diesem Hintergrund lässt Hagen Rether Strippenzieher, Strohmänner und Sündenböcke aufziehen.