Unbekannte Täter beschmieren Wände

Hockenheim.Bislang unbekannte Täter verewigten sich am Sonntag, 13. Januar, im Zeitraum von 1.30 bis 10 Uhr mittels Farbschmierereien an mehreren Objekten in Hockenheim. Das teilte die Polizei gestern mit. Ein Zeuge hatte sich beim örtlichen Polizeirevier gemeldet und mitgeteilt, dass an der Hauswand eines Mehrparteienhauses in der Karlsruher Straße Farbschmierereien angebracht worden waren. Neben der Hauswand wurden auch das Gebäude der Zehntscheune sowie mehrere Stromkästen im gesamten Stadtgebiet durch die Unbekannten beschmiert.

Ob es sich dabei um dieselben Schriftzüge handelt, die seit einigen Wochen vermehrt im Hockenheimer Stadtgebiet auftauchen, konnte eine Sprecherin der Polizei gestern nicht beantworten. Das örtliche Polizeirevier bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06205/2 86 00 zu melden. sb/pol

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 15.01.2019