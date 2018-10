Unbelohnte Müh’ vergisst man nie

An der Schwelle zum eher tristen Monat November stehend, sollten wir stets das Augenmerk auf die positiven Seiten des Lebens richten – auch auf die von überwiegend negativen Ereignissen. Zum Beispiel, dass uns Misserfolge und Enttäuschungen auch sehr nachhaltige Lernerfahrungen bescheren können.

Ist es nicht so, dass wir selten an ein und derselben Stelle zum zweiten Mal geblitzt werden, weil wir uns über das unerhört hohe Bußgeld so geärgert haben und den Fuß am Ort des teueren Geschehens reflexartig vom Gas nehmen? Wer je sein Mobiltelefon aus einer Toilettenschüssel fischen musste, wird sich immer daran erinnern, dass Brusttaschen ungeeignete Aufbewahrungsorte für solche Geräte sind.

Nicht, dass Sie jetzt denken, hier wäre von persönlichen Erlebnissen die Rede! Aber wenn es eines authentischen Belegs bedürfte, könnte ich schildern, warum ich niemals gedanklich ins Straucheln komme, ob die Uhren am Ende der Sommerzeit eine Stunde vor- oder zurückgestellt werden. Und das, obwohl mein Schlüsselerlebnis schon über 30 Jahre zurückliegt.

Denn wer just in der Nacht, in der die Zeiger nachts quasi eine Stunde angehalten oder wieder zurückgedreht werden, mit einer 13- statt zwölfstündigen Schicht bei der Arbeit beglückt wird (ohne finanziellen Ausgleich, versteht sich), wird einfach nie vergessen, dass diese Umstellungsnacht länger dauert. Und nein, damals konnte ich den Erkenntnisgewinn nicht als Geschenk würdigen. Denn als zum Start der Sommerzeit die Nachschicht eine Stunde schneller um war, hatte ich noch nicht gearbeitet . . .

