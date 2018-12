Unerfüllte Sehnsüchte führen zum Chaos

Einen Angriff auf die Lachmuskeln startet das Ensemble des Ohnsorg-Theaters in der vorweihnachtlichen Hektik am morgigen Dienstag um 20 Uhr mit einem Lustspiel von Johnnie Mortimer und Brian Cooke. Das Stück trägt den Titel „Die Katze lässt das Mausen nicht“.

Schorsch und sein Schwager Hubert haben sturmfreie Bude. Das ungleiche Duo – Sexmuffel der eine, Lebemann der andere – versucht, daraus ein erotisches Abenteuer zu machen. In dem Komödienknüller lassen es die beiden Strohwitwer richtig krachen.

Unerfüllte Sehnsüchte sind’s, die zu turbulenter Komik führen: Mona plant, nach 25 Ehejahren endlich ihre vermasselte Hochzeitsreise mit Schorsch nachzuholen. Weil der Göttergatte sich standhaft weigert, zieht Mona mit ihrer überkandidelten Schwester los – ohne zu ahnen, was die beiden alleingelassenen Ehemänner daheim mit zwei von Hubert angeschleppten Freundinnen erleben.

Während Schorsch sich mit dem Verzehr von eingelegten Zwiebeln und Butterplätzchen begnügt, verliert Hubert keine Zeit, die Gunst der Stunde zu nutzen und einen amourösen Abend mit seiner Sekretärin und deren Freundin einzufädeln. Zum Entsetzen von Schorsch landen die drei in seiner Wohnung. Doch der Abend verläuft anders als geplant.

Überraschende Verwicklungen und Verwechslungen lassen nicht lange auf sich warten. Ein komödiantisches Feuerwerk voller Situationskomik mit Sandra Keck, Erkki Hopf, Beate Kiupel, Till Huster, Tanja Rübcke und Kristina Bremer; Regie führte Folker Bohnet. Viel liebe zum Detail lässt auch das Bühnenbild von Katrin Reimers durchblicken, die mit typischen Londoner Motiven wie dem „Big Ben“ auch in die britische Heimat der Autoren des Stückes zwinkert.

Ursprünge in einer TV-Sitcom

Die Uraufführung von „When the cat’s away“ fand bereits im Juni 1977 im Pier Theatre in Bournemouth statt. In der Komödie Frankfurt feierte das Stück dann am 21. Januar 1987 die deutschsprachige Erstaufführung unter dem Titel „Zwiebeln und Butterplätzchen“. In der niederdeutschen Fassung (von Gerd Meier) wurde die Komödie als „Zippeln un Botterpletten“ 1996 erstaufgeführt.

Die Autoren Johnnie Mortimer und Brian Cooke schrieben gemeinsam auch Drehbücher für zahlreiche TV-Sitcoms, Radioshows und Filme. Das Lustspiel „Die Katze lässt das Mausen nicht“ hat seinen Ursprung auf ihren Drehbüchern zur populären TV-Sitcom „George and Mildred“, die von 1976 bis 1979 mit großem Erfolg im britischen Fernsehen lief.

Karten gibt es zum Preis von 29,50 bis 37,50 Euro im Kartenvorverkauf der Stadthalle, Telefon 06205/ 2 11 90, E-Mail: kartenvorverkauf@stadthalle-hockenheim.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen und an der Tageskasse. lj/zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 17.12.2018